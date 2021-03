ProRail pakt onbewaakte spoorwegovergangen aan: Fryslân heeft er nog 13

Aldert Baas van ProRail vertelt dat het doel is dat in 2024 alle openbare overwegen verdwenen zijn. Er zijn ook particuliere overgangen, bijvoorbeeld tussen weilanden voor een boer. Ook daar wil ProRail over in gesprek.

Aanleiding van het onderzoek van ProRail en NS was een ernstig ongeluk. "Bij Hooghalen was een ernstig ongeluk op 22 mei tussen een trein en een zwaar landbouwvoertuig. Daarbij is helaas de machinist om het leven gekomen. Naar aanleiding van dit ongeluk zijn er allerlei onderzoeken gedaan, ook naar het gebruik van overwegen en het gebruik van zwaar verkeer op die overwegen," vertelt Baas. De conclusie was dat de oversteektijd voor zwaar verkeer soms langer was dan de zichttijd die er nodig was.

Overleg met allerlei partijen

Daarom worden er meteen maatregelen genomen. "De beste oplossing is het opheffen van een overweg of het dichtzetten zodat het niet meer gebruikt wordt. Op een aantal plekken lukt dat. Waar het niet kan moeten we naar andere maatregelen kijken. Misschien kunnen we met betrokkenen tot regelingen komen zodat de overgang niet meer nodig is. Of we kunnen kijken naar het verbeteren van de situatie, bijvoorbeeld het zicht. In het uiterste geval kunnen we ook de snelheid van de trein verlagen. Zo neemt de oversteektijd toe. Maar dat is wel een zware ingreep."

Daar is veel overleg voor nodig. "We zijn met alle belanghebbenden gesprekken aan het voeren. Dat zijn veel aanwonenden, overheden, vervoerders. En ook intern hebben we onderzoek te doen. Want een aanpassing aan het spoor kan weer gevolgen hebben voor een situatie verderop. We zijn afhankelijk van de samenleving met allerlei partijen: eigenaren, wegbeheerders, natuurgrondbeheerders, kabel- en leidingmaatschappijen. Met dat soort instanties proberen we tot afspraken te komen."