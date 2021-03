Reissector smacht naar versoepeling: "Het negatieve over reizen steekt wel"

Volgens de ANWB zijn er veel reizigers nog wel voorzichtig met het boeken van vakanties. Ze wachten nog steeds af, merkt ook Nynke de Vries die bij Internoord klanten te woord staat. "Het was wel zwaar. In het begin was Rutte niet al te positief over de reisbranche, dat steekt wel. Want wij doen ook ons best. Mijn werkgever is een lokale ondernemer die ook gewoon geld moet verdienen. Dan zeggen mensen: als je nu reist, dan ben je asociaal. Gelukkig was het de laatste persconferentie beter. Het begin is er."

Meeste vraag naar Europa

De meeste interesse is er voor reizen binnen Europa. De Vries: "Ik merk dat mensen weer zin hebben om op reis te gaan. Ze vinden het nog wel spannend. Ze vragen of ze bijvoorbeeld in juli weer op vakantie kunnen. Maar dat weten wij natuurlijk ook niet helemaal zeker. Mensen willen met name naar Europa, landen als Griekenland en Spanje. Nederland zit al heel vol en het is duur. Voor hetzelfde geld zit je in het buitenland."