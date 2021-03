Hoogland: "Het is lastig praten omdat boeren zo versnipperd zijn over clubs"

Op het brevet dat de gedeputeerde kreeg, stond: "De meest onbekwame en gelikte groene provinciebestuurder tot op heden van de provincie Fryslân. Een wolf in schaapskleren." Maar daar heeft gedeputeerde Hoogland niet echt een boodschap aan. "Want als provincie hebben we in het algemeen goede gesprekken met de vogelwacht en de agrarische sector. Dat is hier ook geweest, ook met de boeren."

'Boeren versnipperd in clubs'

Hoogland vindt dat het praten met boeren lastig is, omdat er zoveel groepen zijn. "Het is wel lastig dat de boeren zo versnipperd zijn in verschillende organisaties en we niet altijd met iedere organisatie om tafel zitten. Maar dat we niet met de boeren praten en het niet mét hen doen, dat wil ik bestrijden. Met de actie hebben ze bijgedragen aan de zienswijzeperiode die we hu hebben in het kader van de omgevingsverordening. Die periode duurt tot 12 april."

Aanscherping

Volgens de gedeputeerde gaat het in de plannen om een aanscherping: "Het is een zorgplicht die er al 15 jaar op zit. We hebben het een beetje aangescherpt: wij willen er zeker van zijn dat we met het uitvoeren van het weidevogelbeheer geen fouten maken. De Bond van Friese Vogelwachten is voor ons een heel belangrijke organisatie, die een groot deel van het werk voor de boer al wegneemt. Daarnaast zal de 'terzake kundigheid' ook bij de boer zelf liggen. Ze kunnen zelf al een goede controle doen, dan zullen ze van ons geen last hebben."

Het doel moet volgens Hoogland de toename zijn van het aantal weidevogels. "We spreken hierover met alle partijen, niet alleen met de actievoerders. Er is nog niet een besluit genomen, het ligt nog tot 12 april ter inzage en in november volgt pas een besluit. We beoordelen de zienswijzen, als daar goede maatregelen tussen zitten, dan kijken we er serieus naar."