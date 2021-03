Professor Van den Berg: "Stem kandidaat op net-niet verkiesbare plek"

Van den Berg heeft met een onderzoeksteam de regionale spreiding van Kamerleden sinds 1992 in kaart gebracht. Het resultaat laat zien dat Fryslân, Groningen en Drenthe ondervertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Fryslân heeft momenteel maar twee Tweede Kamerleden: Aukje de Vries voor de VVD en Harry van der Molen voor het CDA.

Eigen verantwoordelijkheid: verdiep jezelf in regionale Kamerleden

Van den Berg vindt het opvallend dat slechts 3 procent van de inwoners van Fryslân, Groningen en Drenthe een Kamerlid uit eigen streek weet te noemen. In Fryslân is Harry van der Molen nog het meest onbekend. "Burgerschap heeft natuurlijk twee kanten. Als je je niet vertegenwoordigd voelt in het parlement, doe je er goed aan om je te verdiepen wie er namens jouw regio in de Tweede Kamer zit. Het gaat natuurlijk niet helemaal vanzelf."

CDA wil deel parlement regionaal kiezen

Het CDA stelt in het verkiezingsprogramma voor om in de toekomst een deel van het parlement regionaal te kiezen om zo te bevorderen dat alle regio's beter en eerlijker vertegenwoordigd zijn. Van den Berg begrijp de bedoeling van het voorstel, maar ziet het er niet snel van komen. "Voor een ander kiesstelsel moet de grondwet worden veranderd en dat is in Nederland een lange weg." Kiezers die streven naar een parlement met meer mensen uit de eigen regio, kunnen dat volgens Van den Berg het best regelen in het stemlokaal.