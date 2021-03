Beweging bij Black Horse in Menaam: verkocht aan bouwbedrijf

Het verwaarloosde voormalige café Black Horse in Menaam is verkocht aan een bouwbedrijf, dat meldt de fractie van de VVD in Waadhoeke. De bedoeling is dat er appartementen voor starters in komen. Vorige maand stelde de VVD nog vragen in de raadsvergadering, men wilde kijken of de gemeente de eigenaar kon helpen om de boel aan te pakken.