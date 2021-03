Terrassen Tytsjerksteradiel groter zonder extra gemeentelijke belasting

Volgens burgemeester Jeroen Gebben krijgen de ondernemers een dezer dagen een aanvraagformulier in de bus "Het kost ons allemaal veel geld", zegt Gebben over de coronacrisis.

Voor een groter terras moeten ondernemers normaal gesproken ook extra belasting betalen. Ze gebruiken de openbare ruimte en dat kost geld. De gemeente gebruikt dat geld onder andere voor het regelen van de verkeersveiligheid Maar dit jaar is het gratis. Gebben: "We weten dat de ondernemers het moeilijk hebben, dus we zeggen: Dit jaar is het gewoon weer gratis, net zoals vorig jaar."