"Wit Konijn Rood Konijn" maakt eind aan jaar theaterstop bij De Harmonie

Het gaat om een initiatief van het Aurora Nova Theater in Berlijn. In De Harmonie wordt het stuk in drie zalen opgevoerd. Die zalen zijn bovendien net vernieuwd. De acteurs krijgen het stuk pas als ze het podium op lopen. "Zonder voorbereiding en repetities met een stapel papier het toneel op dus," zegt Joop Wittemans. "Gaandeweg moeten we eruit zien te komen. Dat is verschrikkelijk spannend, maar ik vind het wel leuk."

Het publiek kan het gratis via een livestream volgen. Wittemans is er blij mee dat hij weer kan spelen: "Het begint te vervelen, de tijd van zelfreflectie en contemplatie hebben we nu wel gehad. Daarom vind ik het ook wel mooi om te zeggen: we zijn er nog. Je kunt de mensen weer even kietelen om straks weer te komen."