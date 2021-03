Nieuwe aanhoudingen voor drugslabs in Kootstertille en Minnertsga

Het drugslab in Kootstertille, waar methamfitamine werd gemaakt, kwam eind februari aan het licht bij een inval in de loods aan de Oastkern. Het was op dat moment in bedrijf. Bij de productie van crystal meth worden chemische stoffen gebruikt. Dat kan gevaarlijk zijn voor omwonenden. Diezelfde avond werden twee mannen van 47 en 53 jaar aangehouden.

Ook nieuwe aanhouding voor drugslab Minnertsga

Verder is in de zaak van een drugslab in Minnertsga ook een nieuwe aanhouding verricht. Het gaat om een 41-jarige man uit Franeker. Zijn huis is doorzocht. Het drugslab in Minnertsga werd op 19 februari ontmanteld. Daarbij werden drie mensen aangehouden.