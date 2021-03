208 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uur

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de afgelopen 24 uur gemeld in de gemeenten Leeuwarden (35), Súdwest-Fryslân (34) en Waadhoeke (23).

In Fryslân is in de afgelopen 24 uur één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een inwoner van gemeente Smallingerland.

Er zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld van mensen die besmet zijn met het coronavirus.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 5.330 mensen besmet met het coronavirus in de afgelopen 24 uur.

Het aantal besmettingen per gemeente (kun je de kaar niet goed zien, klik dan hier):