Twee Harlinger broers veroordeeld voor aanranding op kinderfeestje

De broers hebben in augustus 2017 een nichtje aangerand. Dat gebeurde in een woning in Sexbierum, in een rookhok. Volgens de mannen hadden ze het nichtje gekieteld, maar de rechter vond de verklaring van het slachtoffer en de getuigen overtuigend genoeg en achtte aanranding bewezen.

Er was tevens genoeg bewijs van mishandeling van de vader van het slachtoffer. Die had de mannen geslagen en geschopt om zijn dochter te beschermen. Daarop werd hij door de broers mishandeld.

Naast hun straf moeten de broers ook 250 en 500 euro terugbetalen aan het meisje.