Bijzonder beeldmateriaal Harlinger ziekenhuis Oranjeoord gedigitaliseerd

Het materiaal zat in filmblikken. Die kwamen voor het licht bij het opruimen van een kamer waar meer archiefmateriaal lag. Vijf oude films geven een mooi inzichtje in de geschiedenis van het ziekenhuis. De oudste opnames zijn van 1961. Toen verhuisde het Algemeen Protestants Ziekenhuis van het Bolwerk naar het nieuwe Oranjeoord aan de Wilhelminastraat. Daar zat later de politieschool in.

Het leger heeft geholpen bij de verhuizing. Patiënten werden naar beneden getakeld in een lift die met de hand werd bediend. Anderen werden door militairen op de brancard door het trappenhuis gedragen. Daarna werden ze met brancard in een drietonner gehesen.