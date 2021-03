VIDEO: Kampioenspoule ver weg voor vrouwen SC Heerenveen na spektakelstuk tegen ADO

De spanning was goed te zien in het spel van beide ploegen, die ondanks het aantal goals niet tot veel uitgespeelde kansen kwamen: "Ik denk dat wij te graag wilden en dat we daardoor te onrustig waren", zegt Hoekstra. "Als je normaal gesproken onze wedstrijden ziet, dan creëren we best wel veel kansen."

'KNVB moet hier iets aan doen'

Trainer Roeland ten Berge baalt dat zijn ploeg in deze fase van het seizoen al zo'n wedstrijd moest spelen. "Ik denk dat die spanning vooral komt uit de opzet van deze competitie. Dat is gewoon een beetje jammer", zegt de trainer. Sorry dat ik het zeg, maar als wij het vrijdag niet redden dan kan het gebeurd zijn en dan is eigenlijk het seizoen een beetje over. Dan speel je in poule B, daar moet de KNVB gewoon wat aan doen."

In die verliezerspoule staat niets meer op het spel, want bij de vrouwen is het niet mogelijk om te degraderen uit de eredivisie. De clubs in die poule sluiten het seizoen daardoor af met zes competitiewedstrijden waarbij het nergens meer om gaat. Ten Berge pleit er daarom voor om voortaan anderhalve competitie te spelen, waarbij alle clubs dus drie keer tegenover elkaar staan.

"Dat zeg ik niet alleen als we onderin eindigen, maar dat zeg ik ook als we bovenin eindigen. Ik heb het twee jaar geleden ook gezegd. Maar we maken nog steeds een kans en gaan vrijdag gewoon knokken voor wat we waard zijn. We moeten gewoon weer winnen", zegt Ten Berge.