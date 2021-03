Dalstra Reizen ging failliet door corona, maar klautert weer uit het dal

De familie is zich nu aan het voorbereiden op het komende seizoen. Ze overleggen met hotels en gidsen, want dat moeten al wel worden vastgelegd. Mensen willen weer graag reizen, vertelt Johan. "Richting juli, augustus en september wordt er al geboekt. We hebben een andere strategie. We vragen geen aanbetaling meer en laten de mensen zes weken vooraf weten of de reis kan doorgaan of niet." Tot nu toe heeft Johan nog geen personeel kunnen aannemen, maar hij heeft wel regelmatig contact met hen.

De vraag is wat er deze zomer mogelijk is met het oog op het coronavirus. Johan heeft goede hoop, met name door het vaccineren dat nu begonnen is. "Dat kan betekenen dat onze doelgroep weer wat meer vertrouwen krijgt om te reizen."