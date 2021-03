OM wil hogere straf voor beschonken Sintjohannesgaster die ongeluk veroorzaakte

De man was in beroep gegaan tegen de straf die de rechtbank had opgelegd, maar krijgt nu dus een zwaardere straf tegen zich geëist. "Deze mededeling is voor de verdachte misschien een onaangename verrassing, maar dat is nu eenmaal het risico van hoger beroep", zegt de advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie.

Slachtoffers zwaar gewond

De Sintjohannesgaster wordt ervan verdacht dat hij in februari 2018 in Ouwsterhaule twee voetgangers had aangereden, terwijl hij te veel drank op had. De voetgangers waren goed zichtbaar, ze droegen reflecterende bandjes en lichtjes. Ze raakten zwaar gewond. Een van de twee belandde in de sloot, zij is door een andere automobilist behoed voor verdrinking. De verdachte was na het ongeluk doorgereden. Het ene slachtoffers kan door het ongeluk waarschijnlijk haar hele leven niet meer werken, zegt het OM. Het andere slachtoffer heeft ander, minder belastend, werk moeten zoeken.

De verdachte zegt dat hij wel iets had geraakt en dat het een 'dikke bots' was. Hij had niet door dat hij iemand had aangereden. De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie denkt wel te weten waardoor dat kwam. "Dat zal ongetwijfeld samenhangen met de inname van een grote hoeveelheid bier. De verdachte had meer dan 2,0 promille alcohol in zijn bloed. Hij was dus stomdronken."

Verdachte reed 'zeer onvoorzichtig en onoplettend'

De Leeuwarder rechtbank typeerde het gedrag van de verdachte als 'zeer onvoorzichtig en onoplettend'. Het Openbaar Ministerie wil echter een hogere straf dan de rechtbank. "Hij heeft de slachtoffers in hulpeloze toestand achtergelaten", zegt advocaat-generaal. "Dankzij oplettendheid van anderen kon worden voorkomen dat het vrouwelijke slachtoffer is verdronken. Dit weegt mee in de eis."

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak in de zaak.