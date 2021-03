Boeren voeren weer actie bij provinciehuis, maar waarom?

Wat is het probleem?

Sommige boeren zijn boos over plannen van de provincie waar de Leeuwarder Courant eerder deze maand over schreef. In de plannen staat onder meer dat boeren in een deel van Fryslân hun weilanden eerst moeten controleren op vogelnesten voordat ze erop mogen om te maaien, bemesten of beweiden. Provinciale Staten behandelen de plannen pas in het najaar, maar sommige boeren willen nu hun ontevredenheid uiten. Ze vinden dat over ze wordt gepraat in plaats van met ze.

Wie zijn boos?

Het is lastig om in te schatten hoeveel boeren er precies boos zijn over de plannen. Vijf organisaties zijn in elk geval betrokken bij het protest van woensdag. Dat zijn Farmers Defence Force, Agractie, de Dutch Dairymen Board en de Nederlandse melkveehoudersvakbond en akkerbouwvakbond.

Hoe laten ze van zich horen?

De actievoerders zijn met de trekker bij het provinciehuis in Leeuwarden. Iedere trekker die bij het provinciehuis langsrijdt, legt er een chocolade-ei neer, als symbool voor de weidevogeleieren. Daarnaast kunnen de boeren op de trekkers een brief in een ton stoppen. Een kleine delegatie van de boeren zit woensdag aan tafel met gedeputeerde Douwe Hoogland.

Wat vinden de actievoerders dat er moet gebeuren?

Volgens de organiserende actiegroepen moet het plan helemaal van tafel. Als dat niet gebeurt, willen de groepen naar de rechter stappen.

Wat zegt de politiek?

Provinciale Staten bespreken de plannen dus pas in het najaar. Het proces is nog maar kortgeleden in gang gezet. De Statenfracties van Forum voor Democratie en de PVV hebben een spoeddebat aangevraagd.

Hoe nu verder?

Gedeputeerde Hoogland nodigt de boeren uit om haar plan ook op tafel te leggen, daar wil hij dan serieus naar kijken met het provinciebestuur. "Wij schrijven een plan en iedereen kan daarop reageren. Dat doen jullie vandaag ook", zegt Hoogland tegen de boeren. "En op basis van alle reacties gaan we dan aan de slag. Dat is de procedure." Volgende week gaan de boeren verder in gesprek met de provincie.