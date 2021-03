Sponsoren en supporters Cambuur eisen opstappen stichtingsbestuur

Voorzitter BusinessClub: in goed overleg

Jan Leegstra is voorzitter van de BusinessClub Cambuur. Hij wil inhoudelijk niet diep ingaan op de kwestie. Op de constatering dat zijn BusinessClub en de supporters nu vinden dat het stichtingsbestuur en de RvC op moeten stappen en dat er wordt gekeken naar nieuwe mensen voor het bestuur en de RvC zegt hij: "Wij trekken gezamenlijk op in dit proces. Dat doen we in goed overleg. Dat is ook belangrijk, want sportief staan we er goed voor en het nieuwe stadion komt ook in zicht. Het stichtingsbestuur heeft zo zijn eigen idee bij de route die moet worden gevolgd en dat hebben wij ook. Daar praten wij in gezamenlijkheid over in alle openheid."

Op de vraag of dat dus inhoudt dat de BusinessClub en het stichtingsbestuur het principieel niet eens zijn over de te volgen route, geeft Leegstra geen concreet antwoord. Hij benadrukt nogmaals dat er goed overleg is. "Wij moeten hier in gezamenlijkheid uitkomen en ik verwacht dat dat ook gaat gebeuren. Ik verwacht nog deze week duidelijkheid in deze kwestie. Ik ga daar nu niet te diep op in. Als we eruit zijn, mag je me vragen wat je wilt."