1 jaar corona in Fryslân: "We hadden niet verwacht dat het een jaar zou duren"

Het was een tijd van chaos, toen bleek dat Pytrik het coronavirus had, begin maart vorig jaar. Hij was met vrienden naar Oostenrijk geweest voor wintersport en liep daar waarschijnlijk het virus op. Zelf voelde hij zich goed en hij had ook niet veel klachten. "Ik weet nog dat ik 's ochtends als ik wakker werd hoofdpijn had en dat ik met traplopen moe was."

Waar Pytrik het virus het meeste bij voelde was bij het leggen van laminaat. Want zijn twee weken quarantaine wilde hij goed benutten door de zolder te verven en laminaat te liggen. "Anders zou ik het leggen van het laminaat in twee dagen wel klaar hebben, nu ben ik een week bezig geweest."