FNP heeft grote bezwaren tegen opheffen immuniteit van Carles Puigdemont

Puigdemont en zijn maten worden door Spanje vervolgd vanwege het organiseren van een referendum over de onafhankelijkheid voor Catalonië in 2017. Puigdemont woont sindsdien in ballingschap in Waterloo, maar loopt nu mogelijk opnieuw het risico om uitgeleverd te worden.

"Het is ongelooflijk", zegt FNP-fractievoorzitter Sijbe Knol. "Het Europees Parlement staat met het waarschuwende vingertje vooraan als het gaat om de mensenrechten in Wit-Rusland of China, maar als het om Spanje gaat, zegt Europa: ga jullie gang maar."

"Onbestaanbaar"

Volgens de FNP hanteert de Europese Unie een 'dubbele standaard' wat betreft de mensenrechten. De Statenfractie hield daarom dinsdag een korte protestactie op de stoep van het provinciehuis. Statenlid Sybren Posthumus: "Het is toch onbestaanbaar dat we in de 21e eeuw nog politieke gevangenen hebben in Europa?"

De FNP is in Europa aangesloten bij de Europese Vrije Alliantie, een samenwerkingsverband van politieke minderheiden, en heeft daardoor al lang politieke contacten met Catalaanse nationalisten. De FNP heeft ook al eens geprobeerd om Puigdemont naar Leeuwarden te halen, om hem in Fryslân zijn verhaal te laten doen. Nu Puigdemont 'vogelvrij' is verklaard door zijn eigen collega-Europarlementariërs is dat voorlopig veel lastiger.