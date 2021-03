Vrouwen SC Heerenveen verspelen heel dure punten in strijd om kampioenspoule

Beide ploegen hadden het in de openingsfase op Sportpark Udiros in Nieuwehorne lastig om kansen te creëren. Dat het eerste doelpunt uit een schot van grote afstand kwam, paste dan ook in het beeld van de wedstrijd.

De keepster van Heerenveen Charetha Okken schatte het schot van dik dertig meter van Liz Rijsbergen verkeerd in, waarna de bal over haar heen het doel in vloog.

Op slag van rust kregen de Friese vrouwen een buitenkansje op de gelijkmaker, toen een terugspeelbal van ADO bestraft werd met een indirecte vrije trap binnen het strafschopgebied. Roos van der Veen kon de bal toen van dichtbij binnenschieten.

Achterstand

In de 50e minuut ontsnapten de Friezinnen aan een achterstand, toen een verdediger van Heerenveen een schot van Raaijmakers nog net op de lijn kon keren.

Die achterstand kwam er dik tien minuten later alsnog. Ravensbergen kwam alleen op de keeper af en faalde oog-in-oog met Okken niet.

Lang leek het er toen op dat Heerenveen met legen handen achterbleef, maar via een goal uit de kluts van Wilienne ter Beek werd het tien minuten voor tijd weer gelijk.

Spannende slotfase

Vier minuten voor tijd werd het zelfs nog 3-2. De keepster van ADO kon het schot van Tiny Hoekstra nog keren, maar de voorzet daarna van Nikée van Dijk werd in eigen doel gewerkt.

Daarmee was het doelpuntrijke duel echter nog niet gespeeld. In de blessuretijd maakte Ravensbergen er met een schot van de rand van de zestienmeter 3-3 van.

Het gat met ADO Den Haag en dus de kampioenspoule blijft door het gelijkspel vier punten. Heerenveen heeft nog drie wedstrijden om dat goed te maken.