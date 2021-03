Honderden briefstemmers in Leeuwarden krijgen verkeerde envelop

De brieven zijn door een landelijke drukkerij naar de kiezers verstuurd. Door een fout bij de drukker is er een verkeerde envelop in de machine gedaan. Daardoor hebben sommige mensen twee retourenveloppen gekregen, in plaats van een retourenvelop en een voor het stembiljet. Dat meldt de gemeente. Het gaat om 600 tot 800 mensen. In totaal mogen er in de gemeente Leeuwarden 16.500 mensen met de post stemmen.

De mensen die het betreft, krijgen zo snel mogelijk een nieuwe envelop toegezonden, en een brief waarin de situatie wordt uitgelegd. Alle stembiljetten die met een stempluspas opgestuurd worden, tellen mee voor de verkiezingen. Dat meldt de gemeente. "Het maakt niet uit welke envelop de kiezer heeft gebruikt."

De gemeente vindt het jammer dat de kiezers 'ongemak ondervinden' van de situatie, maar gaat er vanuit dat de fout geen gevolgen heeft voor de mogelijkheid om de stem met de post uit te brengen.