Buma over honderden verkeerde stemenveloppen: "Vervelend, maar te herstellen"

De brieven zijn door een landelijke drukkerij naar de kiezers verstuurd. Door een fout bij de drukker is er een verkeerde envelop in de machine gedaan. Daardoor hebben sommige mensen twee retourenveloppen gekregen, in plaats van een retourenvelop en een voor het stembiljet. Dat meldt de gemeente. Het gaat om 600 tot 800 mensen. In totaal mogen er in de gemeente Leeuwarden 16.500 mensen met de post stemmen.

"Er is een vergissing gemaakt bij de drukker, er zijn in een aantal gevallen twee keer dezelfde enveloppen verstuurd, terwijl dit verschillende moesten zijn. We kregen een melding, daarna is nagegaan hoe vaak het verkeerd ging," legt burgemeester Sybrand Buma uit. "Dat is zo'n 800 keer. Al die mensen krijgen een nieuw bericht van ons. Dit is wel te herstellen, maar bij mensen boven de 70 jaar en in deze spannende situatie is het wel vervelend."