Suzanne 'ging naar huis om te sterven' en wil nu meer aandacht voor zeldzame kankersoorten

Volgens Suzanne is er geld, onderzoek, en aandacht nodig om zeldzame kankers meer zichtbaar te maken. "De zeldzaamheid is lastig, er wordt altijd minder geïnvesteerd in onderzoek dan wanneer het een kanker is die veel voorkomt, want dan zijn er meer mensen mee te redden. Dat snap ik heel goed, maar het is wel heel pijnlijk."

Het is volgens haar dan ook lastig om aandacht te krijgen voor zeldzame vormen van kanker. En door de onzekerheid vragen patiënten zoals Suzanne zich af of dokters wel genoeg weten, en, als er een medicijn of behandelingsmethode op de markt komt, of die er tijd voor hebben zich erin te verdiepen.

De borstkankeronderzoeken die gedaan worden, zijn opgetuigd omdat het zoveel voorkomt, zegt Suzanne. "Maar als het zo zeldzaam is, kom je er niet zomaar achter. Als het bekender is, ben je je sneller bewust van klachten, en dan ben je er misschien wel op tijd bij. Al zou het er een zijn, daar doe ik het voor."