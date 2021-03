Onderwijsbestuurder: "Elke dag is spannend, veiligheid staat op de tocht"

Vorige week moest Steenstra een verregaande beslissing nemen. Een hele school sluiten. Op basisschool De Bernebrêge in Surhuisterveen waren teveel besmettingen bij het personeel. Acht meesters en juffen moesten in quarantaine en vervanging was niet te vinden. Vrijdag ging de school dicht. Dinsdag was die voor het eerst weer open, maar groep 3 bleef thuis. Daar dook een nieuw coronageval op.

Maandag moesten twee groepen van CBS De Merlettes een dag naar huis. Dat hakt erin bij de kinderen. "De continuïteit, de rust en veiligheid staan op de tocht. Daar hebben we allemaal last van. Wij, de kinderen en de ouders".

'Bijna de helft van de ouders weigert een coronatest'

Bij een besmetting moet een kind 5 dagen in quarantaine en dan kan het getest worden. Vindt zo'n test niet plaats, dan duurt de afzondering tien dagen. "We zien dat met name ouders van jonge kinderen de test niet willen waardoor de kinderen langer in quarantaine moeten blijven. Dat is heel vervelend voor de kinderen en de leerkrachten al respecteren we de beslissing." Volgens Steenstra weigert bijna 40 procent van de ouders een coronatest voor hun kinderen.