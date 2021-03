BFVW meldt 'uniek' patroon: alle eerste kievitseieren Waddeneilanden gevonden

Het ei op Schiermonnikoog is gevonden door Rutger Talsma (52) van het eiland. Het lag aan de oostkant van het dorp, in de polder.

Het eerste ei van Fryslân werd gevonden in de gemeente Noordoost-Fryslân. Daar mag nog gezocht worden tot er een ei gevonden is dat het eerste ei van de gemeente kan worden. Op de waddeneilanden Terschelling en Ameland is het eerste ei al gevonden. Op Vlieland wordt niet gezocht.

Het is niet duidelijk hoe het kan dat de waddeneilanden dit jaar zo vroeg zijn. De BFVW denkt dat het zou kunnen komen doordat de winter minder streng is geweest.

Kijk op deze kaart in welke gemeenten al het eerste kievitsei is gevonden. Groen is het eerste kievitsei van Fryslân, blauw is het eerste kievitsei in een gemeente en rood betekent dat er nog geen eerste ei gevonden is in deze gemeente: