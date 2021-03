Operaasje Fryske Flagge: Folkert Tangerman wilde weg Amerika uit bij winst Trump

Folkert (61) woonde in zijn jonge jaren in Veenwouden. Hij studeerde wiskunde in Groningen. Toen hij klaar was kon hij in Nederland lastig aan werk komen. Het waren economisch slechte tijden. Hij verhuisde in 1983 naar Amerika.

Intussen zijn we al mooi wat jaren verder, dus je kunt wel zeggen dat hij is blijven hangen. Folkert Tangerman heeft gewerkt in Boston, is gepromoveerd en daarna naar New York vertrokken. Tot 2001 heeft hij aan verschillende universiteiten lesgegeven als professor in de wiskunde. In 2010 is hij daar ook mee gestopt en voor zichzelf begonnen. Hij geeft nu privéles aan studenten wiskunde.

Wat corona betreft is de situatie vergelijkbaar met Nederland. Ze wachten er nu op de vierde golf. Er is geen avondklok en de restaurants zijn niet open.

Folkert en zijn Amerikaanse vrouw wonen zeer naar de zin op Long Island, in een havenplaatsje niet ver van het water. Het is een mooie omgeving met een dorpachtig karakter. In de zomer komen er veel toeristen uit de steden. Folkert en zijn vrouw hebben een zoon die in Californië woont.

Vorig jaar dachten ze erover na om terug naar Fryslân te verhuizen. Zeker als Trump had gewonnen. Dat is nu niet het geval, maar Folkert wil in de toekomst toch terug naar Fryslân.

In 2019 zijn ze voor het laatst in Fryslân geweest en dan zijn ze vooral in de omgeving van Veenwouden, want daar komt Folkert vandaan. Hij praat nog altijd veel Fries met zijn familie, blijft op de hoogte van het Friese nieuws en zit bij verschillende Facebookgroepen waar Friezen bij zitten, zoals de groep De Fryske Wâlden.