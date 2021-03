Omrop TIP: 1 jaar na de eerste coronabesmetting in Fryslân, een terugblik op het jaar

Het begon met een stel in Gorredijk en intussen zijn er bijna 27 duizend Friezen positief getest op het coronavirus. Deze woensdag, 10 maart, is het precies een jaar geleden dat de eerste coronabesmetting in Fryslân werd ontdekt. Het was een jaar dat eigenlijk alles stilstond, maar toch is er juist ook veel gebeurd. Omrop Fryslân kijkt daarom de hele dag terug op dit bijzondere jaar met veel veranderingen, emotie, maar ook mooie momenten. Tussen 21.00 en 22.00 uur is er een speciaal televisieprogramma met verschillende gasten te zien in het teken van 1 jaar corona.