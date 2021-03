Een beetje zon en de eerste teken melden zich alweer

De meeste meldingen van tekenbeten of daaraan gerelateerde klachten komen bij Tekenradar binnen in de zomermaanden. Vorig jaar was een grote piek in de tekentelling, toen door de coronabeperkingen ongewoon veel mensen de plaatselijke natuur introkken.

In de wintermaanden valt het aantal meldingen meestal stil. In de eerste zeven weken van 2021 werden er vanuit Fryslân maar twee meldingen gedaan. Vanaf week 8, de week van 22 februari, begint dat op te lopen, en zijn er in twee weken vijf meldingen gedaan.