Onafhankelijk onderzoek: Geen misbruik bij Neushoorn

Een journalist van de nieuwswebsite Liwwadders meldde eerder dat vrijwilligers en stagiaires van het Friesland College door technici van Neushoorn aangezet zouden worden om drank en drugs te gebruiken. Hij zei ook dat ze verleid worden tot seksuele handelingen. Onderzoekers zeggen nu dat er geen sprake is van 'aantoonbare misstanden' bij het poppodium.

Aangifte tegen journalist

Oud-directeur Yvonne Bleize heeft intussen aangifte gedaan tegen de journalist die het stuk geschreven heeft. "Hij komt met zeer grote beschuldigingen naar medewerkers van Neushoorn. Ze zouden zich bediend hebben van misdadige praktijken en hij zegt dat ik daar van geweten zou hebben en koppelt het aan MeToo. Daar word ik boos en verdrietig van, maar ook strijdvaardig", zei ze eerder.

Het recherechebedrijf geeft gesproken met 34 stagiaires, oud-stagiaires en medewerkers van het poppodium. Ze hebben ook contact gehad met de journalist. Zijn bronnen hebben geen contact opgenomen met het recherchebedrijf, ook al was dat wel gevraagd.

Niet één van de mensen met wie gepraat is, herkende de misstanden die in het artikel beschreven waren: seksuele handelingen tussen medewerkers en stagiaires, het consumeren van alcoholhoudende drank en drugs, of het bagatelliseren van klachten over ongewenst gedrag. Medewerkers en studenten zeggen dat Neushoorn 'een veilige werk- en leeromgeving' is.

Anoniem bron wil niet meewerken aan onderzoek

Eén persoon heeft anoniem aangegeven dat het waar is wat er in het artikel staat, meldt het recherchebedrijf, maar die persoon wilde niet meewerken aan het onderzoek.

Directeur Serge Hollander van Neushoorn zegt dat de onderste steen boven is gekomen, met dit onderzoek. "Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de conclusies, dankzij de kwaliteit van het rapport, de aanpak, uitvoering en de expertise, ervaring en doortastendheid van de onderzoekers."

'Geschrokken van het artikel'

"Bij Neushoorn werken heel veel enthousiaste en betrokken mensen. Zij zetten zich hard in voor onze organisatie en zijn geschrokken van het artikel", zegt Hollander.

De ondezoekers zeggen wel dat Neushoorn regels en afspraken vaker en met meer regelmaat moet bespreken met vrijwilligers en stagiaires. "Onze belangrijkste les is dat we niet scherp genoeg kunnen zijn op omgangsafspraken", zegt Hollander. "In Neushoorn is geen plek voor seksuele intimidatie, machtsspelletjes en drank- en drugsmisbruik."