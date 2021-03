Accolade kan 1000 woningen minder bouwen door afdracht verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing is regelmatig onderwerp van debat voor de verkiezingen. Sinds 2013 moeten woningbouwcorporaties belasting afdragen aan het Rijk over de verhuur van sociale woningen. Daardoor blijft er minder geld over om huizen te bouwen. Politieke partijen willen van de heffing af, alleen de VVD is nog voor. Rein Swart van Accolade wil dat de heffing zo snel mogelijk wordt afgeschaft, want het kost zijn woningcorporatie veel geld.