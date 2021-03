Zes jaar cel geëist voor uitlokking Tesla-branden Joure

Volgens de officier van justitie moet een curator haar werk kunnen doen zonder daarbij over de schouder te moeten kijken. De verdachten hadden volgens de officier de intentie om haar angst aan te jagen door haar privé te raken.

Thuis met de kinderen

Beide branden zorgden voor een levensgevaarlijke situatie: de auto's stonden op minder dan een meter van het huis, terwijl de advocate en haar kinderen op bed lagen. Een inwoner van Noordwolde (34) is er voor opgepakt. De man ontkende, maar werd in maart 2020 door de rechtbank voor beide brandstichtingen veroordeeld tot drie jaar cel en tbs.

Bij een pro-formazitting op 13 augustus gaf de man onverwachts openheid van zaken. Hij gaf toe dat hij de auto's van de advocate in brand had gestoken en gaf ook de namen van zijn opdrachtgevers. Kort daarna opende justitie het onderzoek opnieuw. Op 26 augustus werden de aangewezen opdrachtgevers aangehouden. Eén van de twee, een man van 38 die toen in Raerd woonde, zou een zakelijke band met de advocate hebben.

Zakelijk conflict

De man was ooit eigenaar van de CMS-werf in Leeuwarden en de advocate was de curator na het faillissement van die werf. De tweede verdachte, een 55-jarige inwoner van Burgum, zou de bemiddelaar zijn geweest. Hij zou in opdracht van de werfbaas de man uit Noordwolde hebben ingeschakeld om de auto's in de brand te steken.