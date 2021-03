Bib Gourmand voor restaurant Elevé in Leeuwarden

Het rapport van de jury heeft mooie complimenten over voor Elevé. Élevé is toegankelijk maar ook weer exclusief. De keuken van chef Kalkman is modern en zelfs bewerkt, zonder ingewikkeld te zijn. Verwacht u aan herkenbare producten, hier en daar een hippe invloed en genereuze smaken, schrijft de jury.

Later deze maand worden de Michelinsterren gepresenteerd. Dan wordt ook bekend gemaakt of de restaurants die al in Bib Gourmand hebben (Le Petit Bistro in Snits, Bistro Nijeholt in Beetstersweach en Weidumerhout in Weidum) die mogen houden.