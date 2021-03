Ja Jongu Takelje Juh! Letterkunstwerk verdwijnt van Zaailand Leeuwarden

Het was al van tevoren al duidelijk dat de plek van de letters aan het Zaailand tijdelijk was. Het kunstwerk is geplaatst in kader van Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. De termijn dat het kunstwerk er mocht staan, was al met een jaar verlengd. De eigenaren van de gebouwen hebben nu andere plannen met de daken.