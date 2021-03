Interessse voor Joey Veerman van Ajax? "Voor minder dan 10 miljoen euro niet praten"

De verslaggevers maken zich zorgen om Joey Veerman, die in een mindere fase zit. Volgens Riemer van der Velde kan het dat Ajax interesse heeft. Woensdag zei hij: "Als Ajax wat in hem ziet, en Ajax wil in hem investeren, dan is Ajax een mooie club voor hem. En dan zou ik voor minder dan tien miljoen euro niet gaan praten." Arjen de Boer: "Daar komt de koopman in Riemer naar boven. Dat is wel echt het onderste uit de kan halen."

Go Ahead Eagles 'angstgegner' van Cambuur

Cambuur speelde dit seizoen al twee keer tegen Go Ahead Eagles en de ploeg uit Deventer won twee keer van Cambuur. Arjen de Boer: "Eagles heeft blijkbaar een antwoord gevonden op het spel van Cambuur.

Volgens Tijmen van Wissing van RTV Oost ligt dat anders. "Jullie zijn toch niet bang voor de nummer vijf van de competitie? Ze spelen echt betonvoetbal, het is soms niet om aan te gluren. Ze hebben wel echt een heel goede keeper met Gorter, je weet niet wat je ziet. Maar de topscorer is Beukema met zeven goals en dat is een verdediger. Dat zegt genoeg. Go Ahead won twee keer. Maar de eerste keer was een wonder en de tweede keer was in de beker tegen een B-elftal van Cambuur."

De Boer denkt er anders over. "Nou, ze zijn de vorige keren echt we gecounterd door Go Ahead Eagles. Het loopt mij al dun door de broek."