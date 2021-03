1,5 miljoen euro beschikbaar voor verbetering historische gevels in Dokkum

De gemeente wil naar eigen zeggen 'het unieke historische karakter van historische panden in de binnenstad' behouden. Voor het opknappen van een pand in de binnenstad kunnen eigenaars zich nu melden bij de gemeente voor een subsidie of lening. De gemeente kijkt dan met een commissie van deskundigen naar de kwaliteit van de plannen. De gemeente heeft een bedrag van 1.462.000 euro beschikbaar gesteld.