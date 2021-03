Ultimatum transportsector loopt af: "Druk in overleg welke acties nu volgen"

Volgens onderhandelaar Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen is het onbegrijpelijk dat chauffeurs nog altijd actie moeten voeren voor bijvoorbeeld een goede airco in hun cabine. "We zijn daar al vanaf 2017 mee bezig en werkgevers roepen maar dat het te duur is. Dat is geleuter. Ze vergeten daarbij dat door de klimaatverandering het steeds warmer wordt, en dat chauffeurs daardoor moeten slapen in hele warme cabines. Dat is niet goed voor de gezondheid van de chauffeurs, en uiteindelijk voor de verkeersveiligheid. Voor nog geen 2.000 euro heb je een goede airco in je cabine, dat is een investering die je snel terug kan verdienen."

Van Rijssel denkt, nu het ultimatum verlopen is, dat er acties volgen: "We zijn nu druk in overleg welke vormen van acties onze leden willen uitvoeren, en die gaan we ondersteunen. In eerste instantie zullen we tijdelijk het werk stilleggen, en zorgen voor kleine verstoringen in transport naar fabrieken en supermarkten."