Scheidsrechter na kritiek Knegt: "Beslissing met vijf scheidsrechters genomen"

Shorttracker Knegt werd op het WK op zowel de 1.500 als de 500 meter uitgeschakeld door een penalty, en daarmee zat zijn toernooi er op. Na afloop was hij dan ook boos. "Er zijn in juli nieuwe regels gekomen waar iedereen zich aan moet houden. Maar volgens mij heeft Biesma gewoon die hele ISU-meeting gemist en gaat hij gewoon lekker door met het oude systeem. Ik voel me genaaid."

'Begrijp de reactie wel'

Biesma begrijpt de kritiek van Knegt wel. "Op het moment dat ze Sjinkie naar zijn commentaar vragen zit hij natuurlijk vol adrenaline, dus ik begrijp de reactie wel. Ik heb persoonlijk ook niets tegen Sjinkie. Maar we hebben de laatste maanden verschillende bijeenkomsten gehad. En ik ben bij allemaal geweest."

De videoscheidsrechter maakte in Dordrecht zijn debuut als hoofdscheidsrechter. "Dat was wel speciaal. Ik zal afgelopen weekend niet gauw vergeten." En wanneer hij komend seizoen Knegt tegenkomt? "Ik voel me helemaal niet persoonlijk aangesproken, dus Sjinkie en ik moeten het er maar even over hebben in de toekomst."