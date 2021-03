Fries songfestival Liet komt met editie 2020+1, zonder publiek

Liet is een wedstrijd voor het beste originele lied in het Fries of in één van de Friese streektalen. De editie van 3 april wordt bijzonder, want er mag geen publiek aanwezig zijn. Toch hoeven liefhebbers van het Friese lied niks te missen, want Omrop Fryslân zendt het festival online en op televisie live uit.

De acht finalisten, die zich vorig jaar al kwalificeerden, doen mee voor de Tekstprijs en de Juryprijs. De finalisten zijn Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, MOSKEN, Bokke en de Heidehippers, BANT, Volk!! en Sample Text.

Daarnaast is het het succesvolle crossover-programma, waarbij bekende artiesten in duo's zelfgeschreven nieuwe Friestalige composities voor de eerste keer uitvoeren. De duo's die optreden in de finale zijn Iris Kroes & Wander Kars, ZEA & Dina en Huub Prins & Bobby Choco.