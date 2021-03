Tientallen werknemers Smeding besmet: "Samenwerken met GGD om bron te vinden"

Bij Smeding zijn tientallen mensen besmet met het coronavirus. Er was eerder dit jaar ook wel eens een medewerker met een positieve test, maar vorige week liep dat aantal ineens flink omhoog. Toen wist directeur Sjaak Smeding dat er iets ernstigs aan de hand was.

Met de hulp van klanten en partners is het bedrijf erin geslaagd om de leveringen op peil te houden. "Daarover werken we in goed overleg samen. Zo bestellen sommige klanten wat eerder, terwijl we dan weer wat later mogen leveren. En ook wordt er even wat minder naar de kwaliteitseisen gekeken. Misschien dat er eens een bestelling tussen zit die niet helemaal volledig is. Dat nemen ze dan even voor lief."

Het is nog te vroeg om te zeggen dat het de goede kant op gaat bij het bedrijf. "We zijn er nog niet. We moeten nog heel zorgvuldig te werk gaan, maar ik reken erop dat de zon vanaf woensdag of donderdag weer begint te schijnen. Tot die tijd heb ik contact met mijn mensen, en kijk ik hoe het met ze gaat. Zo moeten we er met z'n allen goed uitkomen."