Tjongerschans na persconferentie: 'Situatie is onverminderd ernstig'

Het ziekenhuis bereidt zich voor op de komst van meer patiënten in een derde golf. "De bezetting neemt al weken niet af", zegt woordvoerder Daan van der Broek van het ziekenhuis. "Angst is niet een goed woord, maar ik maak me wel zorgen. De modellen laten al een hele tijd zien dat er meer patiënten kunnen komen."

Volgens minister Hugo de Jonge is het vooruitzicht op de derde golf niet goed. "Over één maand kunnen de ziekenhuizen weer net zo vol liggen als vorig jaar", zei hij. Voorzitter Sybrand Buma van de Friese veiligheidsregio waarschuwt ook. "We beginnen net aan de derde golf, maar het besmettingsniveau is nu al hoog. We kunnen er niet veel meer bij hebben."

'We werden overvallen door het virus'

Tijdens de eerste golf was er in Fryslân nog ruimte in de ziekenhuizen, terwijl de ziekenhuizen in andere delen van het land vol lagen. Dat beeld is nu anders, zegt Van den Broek. "We zien al twee maanden dat de meeste patiënten uit de eigen regio komen." De situatie is nu wel anders dan tijdens de eerste golf. "Toen werden we overvallen door het virus. Het was er al, en wij vierden nog carnaval. Nu hebben we het beter in de gaten."

Om de druk op de zorg te verlagen, kunnen coronapatiënten die in de Friese ziekenhuizen liggen sinds kort eerder naar huis, omdat ze thuis op afstand in de gaten kunnen worden gehouden. Eerder kon dat al bij patiënten van het Antonius ziekenhuis in Sneek, en sinds 1 maart geldt dat ook voor patiënten van het MCL, Nij Smellinghe en de Tjongerschans. Volgens Van den Broek kunnen patiënten daardoor een paar dagen eerder naar huis.