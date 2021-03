Friese horeca niet blij met paasperspectief "doorspekt met voorwaarden"

"Eigenlijk had ik geen verwachtingen", zegt Corné van de Erve van de Friese afdeling van de horeca-organisatie KHN. "Zoals normaal lekt alles al uit. En het woord horeca is, op het eind na, geen een keer genoemd."

"We hebben alleen gehoord dat met Pasen de terrassen misschien open mogen. Dat noemen ze een kantelpunt. Dat is mooi, want dan hebben we een beetje perspectief. Dat perspectief is wel doorspekt met allerlei voorwaarden en aannames. Dat is dan het lichtje aan ons eind van de tunnel. Daar houden we ons dan maar aan vast."

Van de Erve is het vertrouwen verloren, in het kabinet. "Die mannen weten eigenlijk ook niet waar ze mee bezig zijn. In die zin... Ze weten niet wat het virus gaat doen. Vertrouwen? Eigenlijk niet. Je kunt wel zeggen dat je de nood voelt, maar als je vervolgens niets doet... Als je een bedrijfstak met 40.000 bedrijven amper noemt in een persconferentie... Moet je dan vertrouwen hebben?"