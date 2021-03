Buma ziet kansen voor PC en skûtsjesilen: "Het wordt een andere zomer dan in 2020"

"Tot juli wordt het moeilijk", zegt Buma, maar in de tweede helft van het jaar "wordt er veel beter". Of het skûtsjesilen doorgaat, is niet zeker. De SKS denkt al na over een coronabubbel, om een kampioenschap mogelijk te maken. "We doen er alles aan om het mogelijk te maken", zegt Buma, "maar we moeten het zien." Hij is de voorzitter van de Friese veiligheidsregio.

Buma was niet er niet zeker van

In de persconferentie werd ook duidelijk dat grote winkelbedrijven straks meer klanten over de vloer mogen hebben. Dat was een versoepeling waar Buma bij het kabinet op had aangedrongen, zegt hij, nadat hij met ondernemers had gesproken die stevige kritiek hadden op de betreffende maatregel. "Ik was er niet zeker van dat ze dat zouden veranderen", zegt Buma.

Het lijkt om kleine versoepelingen te gaan. Premier Rutte zegt zelf dat het helemaal geen versoepelingen zijn: hij zegt dat het om 'aanpassingen' gaat. Buma ziet dat anders, hoe klein de versoepelingen ook zijn. "Het zijn verbeteringen."

Derde golf ligt op de loer

Buma zegt dat er niet te snel moet worden afgeschaald. "We beginnen net aan de derde golf, maar het besmettingsniveau is nu al hoog. We kunnen er niet veel meer bij hebben. Als het reproductiegetal 'R' omhoog gaat, gaat het heel snel, doordat de Brits variant besmettelijker is dan het reguliere coronavirus."

Bovendien zijn er nu al veel meer maatregelen van kracht dan aan het begin van de tweede golf, halverwege vorig jaar. "Strenger wordt het niet", zegt Buma, "Dat hoeft ook niet, als we ons aan de maatregelen houden."