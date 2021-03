Friese zorgbestuurder: "Fijn dat ze weer op bezoek kunnen bij pake en beppe"

Momenteel geldt een maximumaantal van één bezoeker per dag. En alleen diezelfde persoon mag een dag later weer langskomen. Dat wordt versoepeld, zegt minister De Jonge. Wanneer bewoners gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, mogen ze straks twee bezoekers per dag ontvangen. En een dag later mogen dat dan twee andere mensen zijn.

Alleen versoepelingen bij vaccinatie

"De voorwaarden spreken ons aan," zegt Van Arnhem, "ze zijn reëel." Hij is bestuurder bij de zorgorganisatie Hof en Hiem. Daar zijn de bewoners die niet onder de huisarts vallen, allemaal al gevaccineerd. De versoepeling in het aantal bezoekers geldt alleen voor bewoners die beide prikken hebben gehad. "En daarna zijn er nog meerdere dagen nodig om te zorgen voor een volledige bescherming", zegt Van Arnhem.

"Vanaf komend weekend kunnen de eerste bewoners weer meer bezoek krijgen", zegt Van Arnhem. Maar dat zijn niet de mensen die onder de huisarts vallen. Die moeten langer wachten. Sommigen hebben de eerste vaccinatie nog niet eens gekregen. "Een deel krijgt die deze week, en sommigen volgende week. Vier weken later volgt dan de tweede vaccinatie, en daarna nog meerdere dagen wachten. Dus dat gaat nog wel even duren."

'Meerdere kinderen en kleinkinderen'

Mensen hebben veel behoefte aan meer bezoekers, zegt Van Arnhem. "Sommigen zijn al ouder, hebben meerdere kinderen, en kleinkinderen. Dat kunnen er zomaar een heleboel zijn. Het is fijn dat ze weer op bezoek mogen bij pake en beppe."

Eerder waarschuwde Van Arnhem het kabinet om niet te snel met versoepelingen te komen. Hij is blij met wat hij nu te horen kreeg. "Dit gaat goed zo. Je moet je voorstellen dat de meeste maatregelen blijven totdat in de verpleeghuizen de vaccinatie op orde is. In de kern zijn er nu geen versoepelingen aangekondigd. Ik ben blij dat het kabinet geen onverantwoorde risico's neemt."