Zwemlessen voor kinderen kunnen weer, maar tot eind maart geen grote versoepelingen

Meer ruimte voor grote winkels

Voor kleine winkels tot 50 vierkante meter verandert er niets, maar grotere winkels mogen vanaf 16 maart meer klanten ontvangen. Momenteel mogen die maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen. Dat moet wel op anderhalve meter afstand van elkaar. Vanaf volgende week wordt er ook gekeken naar het vloeroppervlak. 'Per 25 meter is één klant toegestaan, tot een maximum van vijftig klanten.

Hogescholen en universiteiten

Vanaf 29 maart mogen hogescholen en universiteiten hun studenten weer één dag per week verwelkomen, zo is de verwachting. Op die manier kunnen ze een klein deel van hun onderwijs weer fysiek volgen in plaats van online. Zoveel mogelijk studenten krijgen dan van te voren een sneltest.

Horeca

Terrassen mogen rond Pasen weer open, wanneer de coronacijfers dat toelaten. Wel komt er een maximum voor het aantal gasten aan tafel en op het terras. Voordat het zover is moet de druk op de ziekenhuizen wel eerst afnemen en moet het virus zich minder snel verspreiden.

Verpleeghuizen

Bij verpleeghuizen mogen bewoners in sommige gevallen straks het dubbele aantal bezoekers ontvangen. Momenteel geldt een maximumaantal van één bezoeker per dag. En alleen diezelfde persoon mag een dag later weer langskomen. Dat wordt versoepeld, zei minister De Jonge. Wanneer bewoners gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, mogen ze straks twee bezoekers per dag ontvangen. En een dag later mogen dat dan twee andere mensen zijn.

Op dinsdag 23 maart is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen.