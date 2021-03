Tweede eerste kievitsei ligt op Ameland

Het ei op Ameland werd gevonden door Jan Brouwer. Het was de vijfde keer dat Brouwer het eerste ei op het eiland vond. De vondst was even na 16:30 uur. Voor die tijd mag er op het eiland niet naar kievitseieren worden gezocht. Volgens de voorzitter van de vogelwacht in Hollum is dat om de ganzen op het eiland niet te verstoren. Hij zegt ook dat het al meerdere keren is voorgekomen dat het eerste ei tussen 16:30 en 16:45 werd gevonden.

Brouwer heeft een oorkonde gekregen van burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland, en vindersloon van 25 euro. Dat is 10 euro meer dan het vindersloon van de vinder van het eerste kievitsei van Fryslân, Simon Spriensma uit Dokkum. Hij kreeg dit weekend ook de Sulveren Ljip, uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok.

Kievitseikaart

Kijk op deze kaart in welke gemeenten al het eerste kievitsei is gevonden. Groen is het eerste kievitsei van Fryslân, blauw is het eerste kievitsei in een gemeente en rood betekent dat er nog geen eerste ei gevonden is in deze gemeente: