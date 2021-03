Christelijke schoolkoepel CVO biedt docenten gratis sneltest aan

Docenten met klachten of leerkrachten die een melding van hun coronamelder-app hebben gekregen, komen in aanmerking voor een test. Daarmee hebben ze binnen een half uur de uitslag. Bij een negatieve test kunnen ze dan dezelfde dag nog aan het werk.

Volgens Joost Visser van CVO hebben alle medewerkers een mailtje gekregen, met een code die ze kunnen gebruiken om de sneltest te doen in Leeuwarden. "Je kunt niet zomaar je gaan laten testen, maar de mogelijkheid wordt geboden. Dat vinden we handig, want dat betekent dat mensen snel kunnen uitsluiten dat ze besmet zijn."

Blijdschap

CVO is verheugd over de mogelijkheid om sneltesten te doen. "We pakken alles aan om te zorgen dat we verder kunnen werken", zegt Visser. "Je moest eens weten hoe blij de meeste leerlingen zijn dat ze weer naar school kunnen. Ook de scholen zijn ontzetten blij dat ze de leerlingen weer kunnen ontvangen. Ja, daar doen we alles voor."

De kosten voor de sneltesten worden betaald door het ministerie van Volksgezondheid.