Steeds meer vrouwen hebben een eigen bedrijf en niet alleen in vrouwenberoepen

Vrouwelijke ondernemers zijn volgens de Kamer van Koophandel vooral actief in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast ondernemen vrouwen van oudsher veel in bijvoorbeeld persoonlijke dienstverlening. Daaronder vallen beroepen zoals haarverzorging en schoonheidsverzorging. Van alle ondernemers in deze sector, de persoonlijke dienstverlening dus, is het merendeel vrouw. Maar binnen de hele groep vrouwelijke ondernemers is maar 12 procent van hen in deze sector actief, zegt Josette Dijkhuizen. Zij is hoogleraar ondernemerschapsontwikkeling aan de School of Management in Maastricht.

De Friese vrouwelijke ondernemers die bij netwerk Uvon zijn aangesloten, werken niet alleen maar in de gangbare vrouwenberoepen zoals schoonheidsspecialist of kapper. Er is ook een restauranthoudster bij en een vrouwelijke ondernemer die een accountantskantoor heeft. De vereniging is zodanig van opzet dat van alle branches één vertegenwoordiger is aangesloten. Op die manier is het palet zo breed mogelijk. Swierstra heeft niet het idee dat het ondernemersklimaat in Noord-Nederland vrouwonvriendelijk is. "In ieder geval niet bij de mensen die bij ons zijn aangesloten."

Werken op Internationale Vrouwendag

In deze coronatijd is het zoals met alle verenigingen en clubs moeilijk bijeen te komen. Uvon is één keer fysiek bijeen geweest, met onderling anderhalve meter afstand, en verder online. Wat Swierstra heeft gedaan op Internationale Vrouwendag? "Gewoon doorwerken. Achter de computer zitten." Ze willen graag meer ruimte met de coronabeperkingen. Terug naar hoe het altijd was. "Daar wachten we rustig op."