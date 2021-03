Corona-persconferentie online en op radio live bij Omrop Fryslân

Tijdens de persconferentie maken premier Rutte en minister De Jonge bekend of er verdere versoepelingen mogelijk zijn. Ze komen onder meer met informatie over zwemlessen voor kinderen en winkelen op afspraak. Hoogstwaarschijnlijk wordt de avondklok verlengd tot eind maart. Ook blijft het negatief reisadvies van kracht, voorspellen ingewijden in Den Haag.

Zoals het nu lijkt, komen grotere versoepelingen pas eind maart.