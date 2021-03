'Fan binnenút, wie zorgt er voor een veilig leven?': werk dat verschil maakt

Het uitgangspunt is dat kinderen bij hun ouders op kunnen groeien. Maar dat lukt niet altijd. "En dan moet je ingrijpen", vertelt Marianne Sinot. Zij is directeur van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Dit is werk waarbij je het verschil kunt maken in het leven van kinderen. "De keren dat het niet goed uitpakt, komen in het nieuws."

Toch pakt het ook vaak wel goed uit, weet Sinot. Zo komen in de serie ook jongeren aan het woord die vertellen uit eigen ervaring hoe het was om uit huis te worden geplaatst. Ze staan voor de camera als zelfstandige en krachtige jongvolwassenen. En dat is, vertelt Sinot, waar de bevlogen medewerkers het voor doen.