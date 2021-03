RIVM meldt tweede coronasterfgeval op Schiermonnikoog

Zondag ging het om 140 nieuwe besmettingen. In de afgelopen week zijn er gemiddeld 155 besmettingen per dag geconstateerd. De meeste nieuwe besmettingen zijn in de afgelopen 24 uur gemeld in de gemeenten Leeuwarden (41), Súdwest-Fryslân (24) en Waadhoeke (20).

Er zijn in de afgelopen dag twee Friezen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om inwoners van Schiermonnikoog en Súdwest-Fryslân. Eén keer eerder meldde het RIVM dat een inwoner van Schiermonnikoog overleed aan het virus. Dat was op 2 maart.

Er zijn twee Friezen in het ziekenhuis terechtgekomen met het coronavirus. Dat gaat om inwoners van Achtkarspelen en Dantumadiel.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 3924 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal besmettingen per gemeente