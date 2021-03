Gemeente Leeuwarden wil meer straten naar vrouwen vernoemen

De verhouding man-vrouw is nog steeds niet in balans als het gaat om straatnamen. Door meer straten en pleinen te vernoemen naar vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de Leeuwarder geschiedenis hoopt GroenLinks het doel van Internationale Vrouwendag - want dat is het op 8 maart - dichterbij te brengen: een maatschappij met een volledig gelijkwaardige positie voor man en vrouw.

Recente cijfers over hoe het in de gemeente Leeuwarden precies zit met de man-vrouw-verhouding in straatnamen kan raadslid Femke Molenaar niet noemen. Zij is de initiatiefneemster van de motie 'Blik op bijzondere vrouwen'. In de stad Groningen is slechts 10 procent van alle straten die naar een mens vernoemd is, naar een vrouw genoemd en ook in Amsterdam houdt het met 12 procent wel op. Molenaar gaat ervan uit dat de verhouding in Leeuwarden niet veel beter zal zijn.

Molenaar noemt enkele namen van bijzondere vrouwen op die volgens haar wel op een straatnaambordje kunnen komen. Zo is er professor Frisistiek Tony Feitsma, schaatsster Atsje Keulen-Deelstra, maar ook verzetsheldin Ruth de Jonge. Tot twee jaar geleden wist bijna niemand wie zij was. Degene bij wie ze groot is geworden, Krijn van der Helm, is wel bekend. In Leeuwarden is ook straat naar hem vernoemd.

Meer straten vernoemen naar vrouwen heeft een signaalwaarde, vindt Molenaar. Het is geen oplossing voor problematiek zoals economische achterstelling of gendergevoelige medische wetenschap, maar dat zijn zaken waarover de Leeuwarder gemeenteraad niet veel te zeggen heeft.

Op de eerstvolgende raadsvergadering zal de motie over bijzondere vrouwen waarschijnlijk met algemene stemmen aangenomen worden. De raad doet dat in de wetenschap dat er behoefte is aan namen voor nieuwe straten, pleinen en plantsoenen, want de stad Leeuwarden heeft uitbreidingsplannen. Voor de naamgeving wordt samengewerkt met Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) en de historische vereniging Aed Levwerd. Burgers kunnen ook suggesties voor nieuwe straatnamen indienen.